Flamengo e Grêmio realizam testes em busca de atletas em Bonito

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e realização da Associação Atlética Gol Bonito, a cidade vai sediar nos dias 14 e 19 de maio próximos (nesta terça e domingo), seletivas com a participação do observadores do dois grandes clubes do futebol nacional - Flamengo e Grêmio. O objetivo é avaliar e descobrir atletas que possam interessar aos clubes.

AVALIAÇÃO DO FLAMENGO

A avaliação técnica do Clube de Regatas Flamengo para atletas nascidos de 2004 a 2009 será nesta terça-feira, dia 14, a partir das 08h00 no Estádio Aurestes Félix Garcez. Os testes contarão com a presença do observador oficial do Núcleo Trieste Flamengo, Zanetti. Não é cobrada taxa de inscrição.

AVALIAÇÃO DO GRÊMIO

No próximo domingo, dia 19, será a vez da avaliação do Grêmio, para atletas nascidos de 2001 a 2008.

Outras informações podem ser obtidas com Edemir Rodrigues - (67) 9 9112-9150.