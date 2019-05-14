Flamengo e Grêmio realizam testes em busca de atletas em Bonito

Esporte
A avaliação técnica do Clube de Regatas Flamengo para atletas nascidos de 2004 a 2009 será nesta terça. A do Grêmio no domingo
Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e realização da Associação Atlética Gol Bonito, a cidade vai sediar nos dias 14 e 19 de maio próximos (nesta terça e domingo), seletivas com a participação do observadores do dois grandes clubes do futebol nacional - Flamengo e Grêmio. O objetivo é avaliar e descobrir atletas que possam interessar aos clubes.
AVALIAÇÃO DO FLAMENGO
A avaliação técnica do Clube de Regatas Flamengo para atletas nascidos de 2004 a 2009 será nesta terça-feira, dia 14, a partir das 08h00 no Estádio Aurestes Félix Garcez. Os testes contarão com a presença do observador oficial do Núcleo Trieste Flamengo, Zanetti. Não é cobrada taxa de inscrição.
AVALIAÇÃO DO GRÊMIO
No próximo domingo, dia 19, será a vez da avaliação do Grêmio, para atletas nascidos de 2001 a 2008.
Outras informações podem ser obtidas com Edemir Rodrigues - (67) 9 9112-9150.
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