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1º Trail Run Desafio da Boiadeira acontece neste domingo

A prova já conta com 220 inscritos, cerca de 180 deles de outros municípios, e será disputada em distâncias de 5 e 10 quilômetros

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2019 às 09:56

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O prefeito municipal de Bonito, Odilson Soares, acompanhado pela secretária municipal de Governo, Terezinha Braga, e pelo secretário municipal de Administração e Finanças, Vidaneis Cândido da Silva, recebeu nesta quarta-feira (15) o promotor de eventos Greyk Goulart, que apresentou o material promocional do 1º Trail Run Desafio da Boiadeira, que conta também com apoio da prefeitura.

O evento acontecerá no dia 19 de maio (próximo domingo) com largada às oito horas da manhã na Praça da Liberdade, no centro da cidade, onde também acontecerá o final da prova.

A prova, que já conta com 220 inscritos, cerca de 180 deles de outros municípios, será disputada em distâncias de 5 e 10 quilômetros, em percurso parte de terra e parte de asfalto.

"O evento certamente trará movimento à cidade neste período de baixa temporada, aumentando o movimento em bares, lojas, pousadas, hotéis e restaurantes", afirma Greyk.

Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo email desafiodaboiadeira@gmail.com ou através do WhatsApp (67) 99100-6541.

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