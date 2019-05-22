Banda Sinfônica Municipal de Bonito apresenta-se em Anastácio

A Banda Sinfônica Municipal de Bonito realizou uma apresentação especial no sábado, dia 18 de maio, durante I Portal Musical/Concurso de Bandas de Percussão, realizado no Ginásio Poliesportivo de Anastácio pela Secretaria Municipal de Educação daquele município.

A banda de Bonito, que desenvolve a modalidade "musical" e é dirigida pelo maestro Fábio Falcão, apresentou-se na ocasião com 45 músicos, 5 linha de frente, 1 baliza e 7 pessoas na equipe de apoio. Os instrumentos incluem trompete, trombone, bombardino, tuba, sax Horn, clarinete, saxofone, flauta transversal, violino, violoncelo, escaleta e bateria percussão.

"Foi uma excelecente apresentação. Fomos muito bem recebidos, muito aplaudidos e ainda ganhamos um certificado de participação", afirmou o maestro Fábio, destacando a importância essencial do apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social para o desenvolvimento dos trabalhos.