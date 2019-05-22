Em Bonito, polícia recupera bike furtada abandonada na área central

Nesta terça-feira (21) policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, recuperaram uma bicicleta furtada. Os PMs foram informados que havia uma bike que poderia ser objeto de furto na Rua Coronel Pilad Rebua, área central da cidade.

A equipe policial deslocou ao local do fato, e procedeu a checagem, constatando se tratar de produto de crim. A vítima de 31 anos foi comunicada e posteriormente reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade.

Por fim, a vítima e a bicicleta foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.