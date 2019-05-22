Em Bonito, polícia recupera bike furtada abandonada na área central

Policial
Nesta terça-feira (21) policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, recuperaram uma bicicleta furtada. Os PMs foram informados que havia uma bike que poderia ser objeto de furto na Rua Coronel Pilad Rebua, área central da cidade.
A equipe policial deslocou ao local do fato, e procedeu a checagem, constatando se tratar de produto de crim. A vítima de 31 anos foi comunicada e posteriormente reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade.
Por fim, a vítima e a bicicleta foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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