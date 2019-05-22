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Governo debate ações para o desenvolvimento sustentável de Bonito em audiência pública no Senado

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2019 às 08:00

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Em audiência pública realizada no Senado nesta terça-feira (21.5), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), debateu o conjunto de ações para a promoção do desenvolvimento sustentável do município de Bonito que já foram implantadas para minimizar, de forma conjunta, os impactos causados ao meio ambiente pelo turismo, agricultura e outras atividades econômicas na região.

“Foi uma audiência propositiva e de alto nível. Há um entendimento comum, dos agentes públicos e da iniciativa privada, de que o problema é complexo, oriundo do desenvolvimento da cidade, do turismo, da agricultura e de outras atividades. Precisamos fomentar as melhores práticas para minimizar os impactos da atividade do homem na região”, comentou o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, que participou da reunião.

Ele destacou que o Governo do Estado, por meio da Semagro e seus órgãos vinculados, atua na proteção de todos os setores da economia, comércio, turismo e meio ambiente, e justamente por isso vê a complexidade dos problemas. “O Governo está presente nas ações de Bonito, e já ingressou com ações emergenciais no manejo e conservação do solo, mas precisamos de apoio para a execução dos nossos programas, porque faltam recursos para obras importantes, como por exemplo para a pavimentação especial em Bonito”, explicou.

Segundo o superintendente da Semagro, “foi feito um pleito para que os senadores ajudem a conseguir recursos de emenda e junto a instituições federais para atuar mais fortemente nas demandas de Bonito, como o reordenamento e a conservação de estradas, aplicação em projetos de conservação e uso do solo e aplicação em projetos de pagamento de serviços ambientais”.

A audiência foi realizada em reunião conjunta no Senado entre as comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Agricultura e Reforma Agrária, e Meio Ambiente e presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD/MS). Foram discutidas soluções e o impacto ambiental causado por plantações, construções irregulares e estradas em Bonito. O objetivo, segundo o senador, foi o de identificar os problemas e apontar as soluções para preservação das belezas naturais de Bonito. “Todas as demandas apresentadas na audiência serão encaminhadas oficialmente para os setores responsáveis, principalmente à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e Ministério do Turismo e Meio Ambiente e Governo do Estado”, informou.

“Não estamos na busca de culpados, mas sim de soluções. O agronegócio é um grande produtor de origem animal e vegetal, e Bonito vive do turismo. É o maior empregador, é o maior investidor, representa 50% do Produto Interno Bruto, 500 milhões por ano, gera sete mil empregos diretos, dois mil indiretos e contempla 493.400 hectares. Mais da metade desta área está preservada, mas temos que recuperar 1.496 hectares que são críticos, e 8 a 10 mil hectares a médio e longo prazo”, afirmou o secretário de Indústria, Turismo e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano. Segundo ele, foi protocolado um projeto na Sudeco, em dezembro de 2018, solicitando liberação de R$ 8 milhões para obras em Bonito.

Também participaram da audiência pública a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), a diretora do Departamento de Desenvolvimento Produtivo, Larissa Rodrigues Peixoto (representante do Ministério do Turismo), o presidente da Famasul, Maurício Saito, o presidente de Conselho da Fundação para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias – MS, Luciano Muzzi Mendes.

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