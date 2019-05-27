PM prende em Bonito homem que ameaçava agredir a mãe com madeira

Bonito
Na última sexta-feira (24), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito atenderam uma ocorrência de violência doméstica na Rua Otávio Sanches, na Vila Marambaia.
A vítima de 67 anos relatou que seu filho, de 46 anos, veio em frente de sua residência com um pedaço de madeira e ele estava ameaçando-a. A vítima possuía uma medida protetiva judicial em desfavor de seu filho, sendo que um dos itens era que ele não deveria se aproximar dela.
Os policiais militares chegaram pelo local e realizaram a abordagem no autor e, devido à prática de ameaça e desobediência de decisão judicial, deram voz de prisão. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS