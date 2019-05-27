PM prende em Bonito homem que ameaçava agredir a mãe com madeira

Na última sexta-feira (24), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito atenderam uma ocorrência de violência doméstica na Rua Otávio Sanches, na Vila Marambaia.

A vítima de 67 anos relatou que seu filho, de 46 anos, veio em frente de sua residência com um pedaço de madeira e ele estava ameaçando-a. A vítima possuía uma medida protetiva judicial em desfavor de seu filho, sendo que um dos itens era que ele não deveria se aproximar dela.

Os policiais militares chegaram pelo local e realizaram a abordagem no autor e, devido à prática de ameaça e desobediência de decisão judicial, deram voz de prisão. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.