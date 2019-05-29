Mulher reage a roubo em Bonito e é agredida com próprio celular

Nesta terça-feira (28) policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, frustram roubo e prenderam o autor.

Em patrulhamento na Rua 24 de fevereiro na área central da cidade, os PMs avistaram dois indivíduos em luta corporal na via pública.

O motivo da confusão, conforme disse a vítima de 25 anos, foi que o autor de 18 anos aproximou-se dela com a mão por debaixo da blusa simulando estar armado, anunciando o assalto e pedindo seu celular.

Que pela negativa da vítima o autor tomou a força, e neste momento a vítima começou a gritar por socorro e neste instante o autor começou a agredi-la com seu próprio celular na região da face causando lesões.

O esposo da vítima compareceu para socorrê-la e entrou em luta corporal com o autor, momento este que chegou a equipe policial. Os policiais militares procederam a abordagem e lograram êxito em imobilizá-lo.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.