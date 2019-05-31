Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:46

Buscar

Últimas notícias
X

Bonito

Em Bonito, lutador é preso por agredir ex e se passar por mulher para pedir fotos íntimas

Vítima afirmou que suspeito pegou seu celular para verificar se estava sendo traído

Thailla Torres

Publicado em 31/05/2019 às 15:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi preso em flagrante, em Bonito,  um professor de muay thai suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira após suspeitar de traição. De acordo com a Polícia Civil, o homem também teria utilizado o aparelho celular da vítima para conversar com outras pessoas e pedir fotos íntimas de mulheres.

Aos policiais, a vítima relatou que o professor de artes marciais, com quem teve um relacionamento por seis meses, havia inspecionado seu celular para verificar se estava sendo traído. Ao tentar recuperar o aparelho, o suspeito acabou agredindo e ameaçando a companheira.

Depois de pegar o celular, a mulher descobriu que o homem havia usado o equipamento para conversar com outras mulheres. Se passando por vendedora de lingerie, o suspeito chegou a pedir intimas para as vítimas, por meio de aplicativos de conversa.

De acordo com a polícia, geralmente as vítimas eram do mesmo círculo de confiança. Até o momento, pelo menos quatro ocorrências contra o professor foram registradas.

Esta não foi a primeira vez que o profissional de artes maciais se envolve em práticas do mesmo crime. O rapaz chegou a ser preso, na Capital, após ter sido flagrado armazenando em seu celular imagens de adolescentes, de 12 anos, nuas. Ele teria obtido as fotografias das menores aplicando o mesmo golpe de falsa identidade, se passando por amigas das vítimas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo