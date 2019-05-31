Em Bonito, lutador é preso por agredir ex e se passar por mulher para pedir fotos íntimas

Bonito
Vítima afirmou que suspeito pegou seu celular para verificar se estava sendo traído
Foi preso em flagrante, em Bonito, um professor de muay thai suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira após suspeitar de traição. De acordo com a Polícia Civil, o homem também teria utilizado o aparelho celular da vítima para conversar com outras pessoas e pedir fotos íntimas de mulheres.
Aos policiais, a vítima relatou que o professor de artes marciais, com quem teve um relacionamento por seis meses, havia inspecionado seu celular para verificar se estava sendo traído. Ao tentar recuperar o aparelho, o suspeito acabou agredindo e ameaçando a companheira.
Depois de pegar o celular, a mulher descobriu que o homem havia usado o equipamento para conversar com outras mulheres. Se passando por vendedora de lingerie, o suspeito chegou a pedir intimas para as vítimas, por meio de aplicativos de conversa.
De acordo com a polícia, geralmente as vítimas eram do mesmo círculo de confiança. Até o momento, pelo menos quatro ocorrências contra o professor foram registradas.
Esta não foi a primeira vez que o profissional de artes maciais se envolve em práticas do mesmo crime. O rapaz chegou a ser preso, na Capital, após ter sido flagrado armazenando em seu celular imagens de adolescentes, de 12 anos, nuas. Ele teria obtido as fotografias das menores aplicando o mesmo golpe de falsa identidade, se passando por amigas das vítimas.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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