Acadêmico de Direito é flagrado com maconha em carro e diz que PM “plantou” droga

Bonito
O homem tem 38 anos e estava em um veículo com placas de Campo Grande
Um acadêmico de Direito foi flagrado com uma porção de maconha e disse que policiais militares teriam “plantado” a droga em seu carro durante abordagem na manhã de ontem (4), na MS-178, em Bonito.
Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o rapaz foi preso por estar portando a droga, resistência e por dizer, de maneira caluniosa, segundo os policiais, que a equipe teria colocado droga em seu carro.
O homem tem 38 anos e estava em um veículo com placas de Campo Grande, quando a polícia localizou sob o banco do motorista uma trouxinha de maconha. O motorista se alterou com os militares e tentou intimidá-los dizendo “sou bacharel em Direito”, segundo a polícia.
O homem foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Bonito.
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