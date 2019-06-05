Acadêmico de Direito é flagrado com maconha em carro e diz que PM “plantou” droga

Um acadêmico de Direito foi flagrado com uma porção de maconha e disse que policiais militares teriam “plantado” a droga em seu carro durante abordagem na manhã de ontem (4), na MS-178, em Bonito.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o rapaz foi preso por estar portando a droga, resistência e por dizer, de maneira caluniosa, segundo os policiais, que a equipe teria colocado droga em seu carro.

O homem tem 38 anos e estava em um veículo com placas de Campo Grande, quando a polícia localizou sob o banco do motorista uma trouxinha de maconha. O motorista se alterou com os militares e tentou intimidá-los dizendo “sou bacharel em Direito”, segundo a polícia.

O homem foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Bonito.