Governo anuncia R$ 5 milhões para preservação ambiental em Bonito

Região
O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou na manhã desta quarta-feira (5), durante agenda no Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) no Dia Nacional do Meio Ambiente, a liberação de R$ 5 milhões da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para obras na região da bacia do Rio da Prata, em Bonito.
Os R$ 5 milhões da Sudeco que serão liberados para Bonito destinam-se à compra de maquinário para obras de recuperação do solo e estradas vicinais em microbacias da região. As obras terão o objetivo de impedir o escoamento de lama para os rios por ocasião das chuvas, evitando o turvamento das águas.
Saúde
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Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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