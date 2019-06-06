Governo anuncia R$ 5 milhões para preservação ambiental em Bonito

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou na manhã desta quarta-feira (5), durante agenda no Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) no Dia Nacional do Meio Ambiente, a liberação de R$ 5 milhões da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para obras na região da bacia do Rio da Prata, em Bonito.

Os R$ 5 milhões da Sudeco que serão liberados para Bonito destinam-se à compra de maquinário para obras de recuperação do solo e estradas vicinais em microbacias da região. As obras terão o objetivo de impedir o escoamento de lama para os rios por ocasião das chuvas, evitando o turvamento das águas.