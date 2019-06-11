Homem bate na mulher por achar que ela voltou tarde para a casa em Bonito

Bonito
Nesta segunda-feira (23), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, prenderam um homem por violência doméstica e posse de arma de fogo.
Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua XV de novembro na Vila América.
A mulher de 36 anos relatou que ao chegar em sua casa, seu marido de 34 anos irritou-se por ela chegar naquele horário, considerando algo inadmissível. Por esse motivo fútil, ele a agrediu e ainda ameaçou dizendo que tinha três “balas” para matar ela e seus filhos.
Os policiais militares adentraram na residência e realizaram a abordagem no autor não havendo nada em seu poder, no entanto foi localizado um rifle de pressão adaptada artesanalmente para calibre .22 escondida em um dos cômodos da casa e assim o autor recebeu voz de prisão.
O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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