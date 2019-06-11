Homem bate na mulher por achar que ela voltou tarde para a casa em Bonito

Nesta segunda-feira (23), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, prenderam um homem por violência doméstica e posse de arma de fogo.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua XV de novembro na Vila América.

A mulher de 36 anos relatou que ao chegar em sua casa, seu marido de 34 anos irritou-se por ela chegar naquele horário, considerando algo inadmissível. Por esse motivo fútil, ele a agrediu e ainda ameaçou dizendo que tinha três “balas” para matar ela e seus filhos.

Os policiais militares adentraram na residência e realizaram a abordagem no autor não havendo nada em seu poder, no entanto foi localizado um rifle de pressão adaptada artesanalmente para calibre .22 escondida em um dos cômodos da casa e assim o autor recebeu voz de prisão.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.