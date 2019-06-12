Adolescente é detido pela Polícia Civil por distribuir moedas falsas em Bonito

Adolescente foi detido pela Polícia Civil de Bonito na manhã desta terça-feira, por distribuir dinheiro falso no comércio da cidade. Ele foi ouvido e em seguida liberado para o Conselho Tutelar. Este seria pelo menos o quinto caso de uso de moedas falsas na cidade nos últimos meses.

Em fevereiro, um homem confessou ter comprador três notas falsas de R$ 100 por R$ 20. Em março, cinco pessoas, dentre as quais duas menores de idade, distribuíram cinco notas falsa de R$ 50. A ação terminou com três pessoas presas. Em abril, três turistas usaram moeda falsa durante passeio.

O delegado Gustavo Henriques Barros pediu atenção por parte de comerciantes. “É importante que os empresários tenham atenção e analisem as notas antes de recebê-las e, diante de qualquer indício de serem falsas, que entrem em contato com a polícia civil”, disse ao jornal Bonito Informa.