Adolescente é detido pela Polícia Civil por distribuir moedas falsas em Bonito

Bonito
Adolescente foi detido pela Polícia Civil de Bonito na manhã desta terça-feira, por distribuir dinheiro falso no comércio da cidade. Ele foi ouvido e em seguida liberado para o Conselho Tutelar. Este seria pelo menos o quinto caso de uso de moedas falsas na cidade nos últimos meses.
Em fevereiro, um homem confessou ter comprador três notas falsas de R$ 100 por R$ 20. Em março, cinco pessoas, dentre as quais duas menores de idade, distribuíram cinco notas falsa de R$ 50. A ação terminou com três pessoas presas. Em abril, três turistas usaram moeda falsa durante passeio.
O delegado Gustavo Henriques Barros pediu atenção por parte de comerciantes. “É importante que os empresários tenham atenção e analisem as notas antes de recebê-las e, diante de qualquer indício de serem falsas, que entrem em contato com a polícia civil”, disse ao jornal Bonito Informa.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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