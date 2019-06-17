Bonito sedia congresso sobre formação de grutas e cavernas

A cidade de Bonito sediará o 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia (35º CBE). O evento será entre os dias 19 a 22 de junho, no Centro de Convenções do município. Esta será a primeira vez que a capital do ecoturismo brasileiro receberá o encontro onde serão apresentados os avanços em pesquisas, explorações, gestão e ações de conservação relacionadas ao rico patrimônio espeleológico do Brasil.

O tema “Carste, cavernas e água para os próximos 50 anos”, norteará o evento que reunirá grandes palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos, encontros técnicos, mini-cursos e saídas de campo.

Será recebido, também, pela primeira vez, o 3° Congresso Ibero-Americano de Cavernas Turísticas, coordenado pela Associação de Cavernas Turísticas Ibero-Americana (ACTIBA).

A Comissão Organizadora, formada por representantes da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade / Centro de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/CECAV), integrada localmente pelo Grupo de Espeleologia da Serra da Bodoquena (GESB), convida a todos a celebrar os 50 anos da Sociedade Brasileira de Espeleologia em meio as águas cristalinas de Bonito.