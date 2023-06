Bonito vive alegria com a festa de São Pedro

Festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro de Bonito inicia neste dia 20 / Prefeitura Bonito

A região de Aquidauana e municípios vizinhos, seguem em festa pela celebração de São João e São Pedro. E nesse ritmo de comemoração, Bonito também entra na festividade, realizando sua 93ª festa do padroeiro da cidade, São Pedro, com uma grande quermesse entre os dias 29 de junho a 2 de julho.

Quem não conhece essa quermesse, promovida pela Paróquia São Pedro Apóstolo com apoio da prefeitura do município, e deseja participar, vai aproveitar de quatro dias de festa com quadrilhas, shows musicais, barracas de comidas típicas e o tradicional bingo, com animação especial.

As comemorações em homenagem a São Pedro Apóstolo, padroeiro de Bonito, constam como um dos mais antigos movimentos culturais e religiosos da região. Ela teve início antes mesmo do reconhecimento como município, em 1948. Conforme registros históricos realizados pelo Padre Paulo Nunes de Araújo, que foi pároco da cidade até 2014, a primeira festa de São Pedro na região, aconteceu de 29 de junho de 1928, quando foi inaugurada a primeira capela do então Distrito de Paz de Bonito, MS.

Na ocasião dessa primeira festa, foram confeccionados os estandartes do padroeiro, decorando a Rua da Missa Campal, realizando a Alvorada Festiva com a queima de fogos. A cavalgada, que se tornou uma tradição e um dos momentos mais esperados da festa, que desperta a cidade no dia do Padroeiro, foi incorporada na década de 50, em parceria com o Clube de Laço Nabileque.



Uma programação especial na cidade para os que são devotos de São Pedro

As comemorações em louvor ao Padroeiro de Bonito, São Pedro Apóstolo, possuem uma programação organizada, que tem início no dia 20 de junho, com uma novena às 19 horas que segue até o dia 28 de junho sempre no mesmo horário, na Paróquia do Apóstolo. No dia 29, dia do Padroeiro, a tão esperada cavalgada, despertando a cidade às 7h, com saída do Clube do Laço e se encerrando na Pousada Ouro Preto. Ainda no dia 29, missa do Padroeiro, no salão paroquial, às 18h, com abertura da quermesse às 19h para animar ainda mais a população. A festa segue até o dia, 2 de julho, quando terá um almoço de São Pedro, no salão Paroquial, a partir das 11 horas. A arrecadação realizada na festa, será revertida para as obras assistenciais da paróquia de São Pedro, que à frente o padre Israel.