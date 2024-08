Bonito registra chuvas desde a tarde de sexta-feira

Jairton Bezerra Costa

A chuva forte, que chegou na tarde de sexta-feira (dia 23) a Bonito, continua na manhã deste sábado (dia 24). O tempo chuvoso já estava previsto pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu alerta para 42 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Bonito.

Segundo o Campo Grande News, o cinegrafista Jairton Bezerra Costa conta que o tempo começou a mudar ainda na tarde de ontem, quando veio a chuva forte. Depois, a noite foi com garoa e o sábado amanheceu chuvoso.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Bonito, a chuva resultou em apenas um chamado, um caso de curto-circuito em imóvel, mas sem gravidade.

O alerta do Inmet se aplica às seguintes cidades: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sidrolândia, Tacuru, Aquidauana e Vicentina.

Em casos de emergência, os moradores dessas áreas devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.