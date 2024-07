Bonito sediará evento de encerramento do projeto Piúva Rosa

O Centro de Convenções de Bonito, Rodovia Bonito/Guia Lopes, Km 02, sediará um encontro nos dias 2 e 3 de agosto, entre pesquisadores, representantes de instituições e proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), para comemorar a finalização do Projeto Piúva Rosa, desenvolvido no Pantanal.

O Projeto Piúva Rosa é executado pela Fundação Pró-Natureza (Funatura), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO como agência executora.

“Com o evento queremos compartilhar os resultados do Projeto Piúva Rosa, o qual inclui a criação de seis novas RPPNs, sendo duas que ainda estão em processo de criação, além da elaboração de cinco Planos de Manejo. Mas além disso, queremos compartilhar experiências de parceiros estratégico para um esforço em conjunto pela conservação do Pantanal”, explica o coordenador do Projeto Piúva Rosa, Laercio Machado de Sousa.

O evento é aberto ao público na sexta-feira (02) e inicia às 17h. As inscrições devem ser feitas no link: Evento Piúva Rosa | Rede RPPNs (redereservasnaturais.org)

*Sexta-feira – 02 de agosto*

• Abertura - Pedro Bruzzi (Funatura)

• Apresentação projeto Piúva Rosa - Laercio Machado (Funatura)

• Palestra: PSA de SP - Oswaldo Bruno (Fundação Florestal)

• Palestra: Projetos de Carbono em RPPNs - Jean Budke

• Palestra: Créditos de Biodiversidade - Yanna Fernanda (Instituto Homem Pantaneiro)

• Importância do Parque Nacional da Serra da Bodoquena - Sandro Pereira (ICMBio)

• Ações da Panthera para a conservação da porção norte do Pantanal - Fernando Tortato (Panthera)

Já no sábado (03), a programação é restrita aos convidados, onde durante o dia será realizado visita técnica nas RPPNs e descerramento das placas de criação das reservas, e no período da noite terá entrega de certificados das RPPNs e entrega dos Planos de Manejo aos proprietários.

*Sobre a Funatura*

A Fundação Pró-Natureza (Funatura), criada em 1986 em Brasília, é uma organização relevante no contexto socioambiental brasileiro. Pioneira na criação de reservas ambientais em áreas privadas no Brasil e responsável pela elaboração do anteprojeto de Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, a Funatura executou mais de cem projetos em seus mais de 35 anos de existência, principalmente no bioma Cerrado.

Destacam-se iniciativas como a implantação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e o Projeto de Santuários de Vida Silvestre, que promovem a proteção ambiental, pesquisas científicas, educação ambiental e ecoturismo. Além disso, a Funatura realizou estudos e projetos em todos os biomas brasileiros, apoiando a preservação de espécies ameaçadas e promovendo o desenvolvimento sustentável junto a comunidades tradicionais.