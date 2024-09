Candidatos em Bonito assinam carta compromisso pelo direito à educação

Divulgação

Em uma iniciativa para fortalecer o compromisso com a educação pública de qualidade, as professoras Dielle Perin e Ana Alice da Conceição, representantes do Comitê MS da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estão mobilizando candidatos a vereadores e prefeitos em Bonito. Até o momento, cerca de 20 candidatos assinaram a carta no município.



A ação tem o objetivo de apresentar e garantir o compromisso dos candidatos com a Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas Eleições de 2024.



Lançada em uma live no canal da Campanha, a Carta Compromisso detalha 40 compromissos que candidatos ao Executivo e Legislativo municipais devem assumir para assegurar uma educação pública, gratuita, equitativa e de qualidade, com o devido financiamento para todos os residentes do país. O documento aborda aspectos cruciais como:



Políticas educacionais estruturais

Gestão democrática e ação intersetorial

Educação integral, inclusiva e promotora das diversidades

Especificidades de cada etapa e modalidade da educação

Políticas educacionais complementares

Compromissos internacionais

Na cidade de Bonito, diversos candidatos ao cargo de prefeito e vereador já assinaram o documento, comprometendo-se com os objetivos propostos. A lista inclui:



Prefeito/a:

Nivaldo Inácio (Republicanos)

Décio Bigaton (NOVO)



Vereador/a:

Marcelo Gil (PT)

Makeka - Angela Cláudia (PT)

Professora Ramona - Ramona de Lima Aquino (PSB)

Professora Loiva - Loiva Schiavo (UNIÃO)

Professor Roberto Benevides (PSB)

Nandinho - Reginaldo Rocha (PSB)

Luisa Cavalheiro (PSDB)

Amanda da Guarda - Amanda Nucci (UNIÃO)

Toquinho da Rádio - Edimilson Lucas (PSB)

Jaque do Águas - Jaqueline dos Santos (UNIÃO)

Fininho - Jamilson de Matos (PSDB)

Paraguai - Robert Willians da Cruz (PT)

Gerusa da Causa Animal - Marta Gerusa dos Santos (PP)

Edmilson Ajala (PT)

Lucas Capacete - Lucas Leandro Paes (PSDB)

Alemão do Som - Angelo Carlos Cheres (PL)

Paulinho Daron - Paulo Xavier dos Santos (PP)

Roberto Carlos - Roberto Carlos Alves da Silva (Republicanos)

Juliano Ton Aguiar (NOVO)

A adesão dos candidatos à Carta Compromisso representa um passo significativo para garantir que a educação em Bonito/MS receba a atenção e os recursos necessários para prosperar, refletindo um compromisso com a melhoria da qualidade educacional no município.