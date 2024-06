Demurf inicia levantamento de empresas com atividades poluidoras

O Departamento de Regularização Fundiária de Bonito (Demurf) iniciou um levantamentos de todas as empresas com atividades poluidoras no município, sejam elas sonoras – como marcenarias, serralherias, borracharias – ou ambientais – como lava jatos.

O objetivo é medir a área de cada estabelecimento, bem como o impacto ambiental que geram, para posteriormente, ser elaborado projeto de lei para aquisição de terreno para área comercial no município.

A princípio a pesquisa é apenas de caráter informativo, por isso o Departamento pede a colaboração de todos os empresários e comerciantes em responder as perguntas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito