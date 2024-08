Festival de Inverno de Bonito começa com Alexandre Pires

Divulgação

Em agosto, quando a brisa fresca começa a percorrer as ruas de Bonito na estação mais fria do ano, ela também sinaliza a chegada de um dos eventos mais aguardados de 2024: o 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito). Conhecida mundialmente por suas belezas naturais, a cidade se torna o epicentro da cultura e da arte entre os dias 21 e 25 de agosto, com o tema “Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra”.



O festival promete uma experiência inesquecível para seus visitantes, com uma programação que destaca a diversidade cultural e artística de Mato Grosso do Sul. A abertura, marcada para o dia 21, será protagonizada por Alexandre Pires, que levará ao palco de Bonito o espetáculo “O Baile do Nêgo Véio 2”. O show oferece uma viagem nostálgica pelos anos 90 e 2000, relembrando sucessos que marcaram gerações e convidando o público a reviver momentos especiais ao som de clássicos.



Antes de Alexandre Pires assumir o palco, a noite será marcada por uma apresentação que reflete a autenticidade da cultura local. O grupo Mulheres de Bonito, composto por cinco artistas talentosas, abrirá o festival com o show “Nossas Vozes, MS Mais Bonito”. A performance não apenas destacará suas vozes poderosas, mas também as histórias e vivências que fazem de Bonito um lugar singular.



Celebração de ritmos e encontros culturais



O espetáculo de Alexandre Pires é uma homenagem aos ritmos que dominaram o Brasil nas últimas décadas, incluindo axé, forró, sertanejo e pagode. Com um repertório que abrange mais de 40 hits, o cantor promete uma noite inesquecível, enriquecida por uma cenografia impressionante e efeitos especiais. Canções icônicas como “Mineirinho”, “Depois do Prazer” e “Essa Tal Liberdade” serão revisitadas, proporcionando ao público uma experiência cheia de nostalgia e emoção.



Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o Festival de Inverno de Bonito é uma vitrine para o que há de melhor na cultura sul-mato-grossense. “O Festival de Inverno de Bonito é uma oportunidade ímpar de mostrarmos ao mundo a riqueza da nossa arte e o talento dos nossos artistas. Ao iniciarmos o evento com apresentações que combinam o consagrado e o local, reforçamos o nosso compromisso com a valorização da cultura regional e com a promoção de um turismo cultural que gera impacto positivo para nossa economia e identidade”.



Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), enfatizou a importância de iniciar o festival com um artista de renome como Alexandre Pires. “Abrir o Festival de Inverno de Bonito com Alexandre Pires é uma maneira de honrar a grandeza deste evento, que é motivo de orgulho para todos nós. Além disso, valorizar a banda Mulheres de Bonito na abertura é uma forma de reconhecer a riqueza cultural presente em nossa terra, nas vozes e talentos que aqui florescem. É um encontro de gerações e estilos que demonstra a vitalidade e diversidade da nossa arte”.



Nossas Vozes, MS Mais Bonito



A apresentação do show "Nossas Vozes, MS mais Bonito" será um momento especial à parte. Marcia Cordeiro, com sua longa trajetória na música, dará início ao show com a inédita “Rios Vivos”. Morgana Zhen, com uma interpretação que mescla o autoral com o tradicional, trará ao palco a essência da cultura regional. Izabelê, conhecida por sua ousadia, prestará homenagem aos grandes intérpretes de Mato Grosso do Sul. Riquelme, com uma composição própria, revisitará o melhor dos bailes sul-mato-grossenses. E, encerrando a apresentação, Telma Cordeiro, junto com sua irmã Marcia, fará uma homenagem aos lendários Geraldo Espíndola e à dupla Délio e Delinha.A banda que acompanha essas talentosas cantoras é composta por músicos locais que, com maestria, sustentam o espetáculo, oferecendo uma sonoridade rica e cativante. Um dos momentos mais emocionantes da noite promete ser a participação dos alunos da Banda Municipal de Bonito na música “Rios Vivos”, simbolizando a união entre gerações e o poder inspirador da música.