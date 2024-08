Festival de Inverno de Bonito começa hoje com programação para crianças

O 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito), que começa nesta quarta-feira (21), dará continuidade a uma iniciativa que conquistou o público na última edição: o Festival Bonitinho. Voltado especialmente para o público infantil, o Bonitinho tem como objetivo integrar as crianças ao festival, oferecendo atividades e atrações que encantam não só os pequenos, mas toda a família. A programação deste ano se inicia quinta-feira (22), no CMU (Centro de Múltiplo Uso), prometendo mais diversão e aprendizado.

Uma das grandes atrações será o espetáculo Crianceiras, que mistura música, poesia e teatro para envolver as crianças em uma experiência cultural rica e interativa. O espetáculo é inspirado na obra de grandes poetas brasileiros, como Manoel de Barros e Mário Quintana, e promete encantar o público no Palco Futuro com sua proposta educativa e lúdica.

A criançada também poderá se divertir com a Trupe Teatro de Brincar, com Edu Brincante; apresentações circenses e de palhaçaria do Grande Salto, estrelado pelo artista João Rocha, e com o Batucando Histórias, que utiliza de uma abordagem em musicalização, brincadeiras musicais e contação de histórias.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, reforça a importância de incluir as crianças na programação do FIB. “O Festival Bonitinho foi um pedido que recebemos da comunidade, e estamos felizes em ver o sucesso dessa iniciativa. Queremos que as famílias possam aproveitar o festival juntas, e por isso, criamos um ambiente onde as crianças se sintam parte desse grande evento”.

Além das apresentações culturais, o Bonitinho oferecerá atividades recreativas e esportivas, que serão coordenadas pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). O CMU será palco de oficinas de tênis de mesa, beach tennis, futebol, trinca de basquete, futevôlei, skate, slackline, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho) e muitas outras atividades que incentivam o esporte e a socialização entre as crianças.

As atividades recreativas incluem tobogã inflável, chute a gol, lonas de jogos gigantes, pintura facial, maquiagem infantil, varal do fundo do mar e chapeleira para fotos. Outra atração é o Cine Pet, voltada para conscientização de crianças sobre a importância da proteção e bem-estar animal, por meio da exibição de filmes e vídeos educativos. Vale ressaltar que profissionais de Educação Física e especialistas em recreação infantil estarão à disposição para orientar as crianças nas atividades, garantindo que a diversão seja segura e educativa.

A participação é aberta a partir dos quatro anos de idade e vai até o domingo (25). O CMU está localizado na Av. Paulo VI, 50 – Bnh. Confira a programação do Festival Bonitinho:

QUINTA-FEIRA – 22/8

8 às 17h

Atividades de esporte e lazer

8h às 11h

Cine Pet

17h

O Grande Salto (circo)

Batucando Histórias (música)

18h

Trupe Teatro de Brincar, com Edu Brincante

SEXTA-FEIRA – 23/8

8 às 17h

Atividades de esporte e lazer

8h às 11h

Cine Pet

17h

Espetáculo Crianceiras - Manoel de Barros

SÁBADO - 24/8

8 às 17h

Atividades de esporte e lazer

8h às 11h

Cine Pet

9h

Capoterapia - Professor Sandrão - Coletivo Capoeira ao Toque do Berimbau (patrimônio cultural)

10h

Cozinha Show

Chef Edu Rejala - O Beijo do Cerrado (oficina kids) (gastronomia)

17h

Espetáculo Crianceiras - Mário Quintana

DOMINGO – 25/8

08 às 17h

Atividades de esporte e lazer

8h às 11h

Cine Pet

9h

7º Eco Skate Bonito – Cultura de Rua

13h

Batalha do Centrão – Edição especial Bonito

Cultura Hip Hop

15h

Coral Garoto Cidadão

16h às 17h

Bob Zoom

17h às 22h

Liga Breaking – Edição Bonito MS – Cultura Hip Hop