Festival de Inverno de Bonito destaca literatura de MS

O 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito) contará com a participação especial da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), promovendo uma série de bate-papos e palestras com seus imortais Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo. Os encontros ocorrerão nos dias 22, 23 e 25 de agosto no Lounge da Literatura, localizado na Praça da Liberdade, e serão mediados pelo escritor Rodrigo Teixeira.



Os temas das palestras incluem "Os nadas em busca dos tudos da poesia", “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal” e "Poesia e caminhos da palavra". A ASL tem reiterado a importância de seus autores e da produção literária local para a educação no estado, valorizando constantemente a literatura sul-mato-grossense.



Programação das palestras e dos imortais



A primeira palestra será conduzida por Rubenio Marcelo, poeta, escritor e compositor, na quinta-feira (22), às 16h. Com o tema "Poesia e caminhos da palavra" e baseando-se em seu recente livro, Caminhos - 100 Poemas Escolhidos, Marcelo explorará a arte da palavra e aspectos literários de sua antologia poética, aprovada pelo FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul).



Na sexta-feira (23), também às 16h, será a vez de Pedro Chaves dos Santos Filho, escritor e educador, com a palestra “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”. Chaves discutirá seu livro, coautorado com Therezinha Samways, sobre a trajetória da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), destacando suas inovações e impacto educacional, e inspirando novas gerações a transformar sonhos em realidade.



O ciclo de palestras será encerrado por Henrique Alberto de Medeiros Filho, presidente da ASL, no domingo (25), às 16h. Com o tema "Os nadas em busca dos tudos da poesia" e baseando-se em sua nova antologia poética, nadas em busca de tudos, Medeiros Filho abordará a poesia como uma reflexão sobre a vida e o pensamento humano, explorando a interseção entre o viver e a palavra.



Valorização da literatura



Durante o Festival, os escritores e acadêmicos da ASL destacarão a importância da instituição, que recentemente celebrou seu cinquentenário. A ASL reúne os mais ilustres escritores do estado e contribui para o enriquecimento do patrimônio cultural por meio de obras literárias de diversos gêneros e estilos.



Serviço



ASL no FIB 2024



"Poesia e caminhos da palavra"

Rubenio Marcelo

22 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade



“Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”

Pedro Chaves

23 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade



"Os nadas em busca dos tudos da poesia"

Henrique de Medeiros

25 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade