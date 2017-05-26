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Atos de vandalismo em ministérios causam prejuízos de quase R$ 2 milhões

Advocacia-Geral da União aguarda levantamento de todos os órgãos atingidos para embasar ações judiciais

Renan Nucci

Publicado em 26/05/2017 às 16:17

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As invasões aos prédios da Esplanada dos Ministérios, na última quarta-feira (24), geraram um prejuízo de, pelo menos, R$ 1.958.636,25. O valor é resultado do levantamento já feito pelos ministérios da Agricultura, Planejamento e Ciência, Tecnologia e Inovação.

O valor deve ser ainda maior, pois outros órgãos atingidos, como o Ministério da Cultura, ainda não concluíram as perícias para avaliar os danos causados.

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou, com urgência, um levantamento dos prejuízos a órgãos públicos após quebra-quebra na manifestação. A medida tem o objetivo de embasar ações judiciais para reparação de danos ao patrimônio público.

O ministério que soma os maiores prejuízos até o momento é o da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Levantamento divulgado pela pasta mostra que os prejuízos causados pela invasão no prédio somam R$ 1.105.057,90. O valor é referente aos custos com mobiliário, infraestrutura predial e serviços de mão de obra. Além dos danos materiais, houve um registro de atendimento a um servidor que foi atingido por estilhaços de vidro, mas com escoriações leves. 

A sala de reuniões do CNPA (Conselho Nacional de Política Agrícola) foi a mais atingida pelos manifestantes. A mesa com 32 lugares ficou completamente destruída pelo fogo e todo o sistema de som e o projetor foram queimados.

No Ministério do Planejamento, responsável pelos blocos K, O e C da Esplanada nos Ministérios, os estragos totalizam R$ 330.979,31. Os maiores prejuízos, de mais de R$ 140 mil, foram registrados em mobiliário, seguido de computadores, com R$ 55 mil.

Quebra de vidraças e de móveis também ocorreram no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A conta dos estragos no prédio ficou em exatos R$ 522.599,04. 

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