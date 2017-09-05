Inscrições para curso de inglês gratuito vão até 11 de setembro nas universidades

Idiomas
Podem se candidatar alunos e servidores das universidades credenciadas. Inscrições devem ser feitas pela página do programa
Alunos e servidores das universidades credenciadas ao programa Idiomas sem Fronteiras poderão se candidatar a uma vaga no curso de inglês oferecido gratuitamente pelas instituições. A inscrição deve ser feita até 11 de setembro pela página do programa.
As aulas têm início em 18 de setembro, e o número de vagas vai depender da disponibilidade de carga horária dos professores de cada universidade.
As formações vão dos níveis iniciante a avançado, para fins acadêmicos no contexto de internacionalização, organizados de modo não sequencial. A carga horária mínima é de 16 horas, e a máxima, de 48 horas, divididas em quatro horas semanais.
Para a inscrição é necessário possuir Toefl ITP feito pelo próprio programa ou o teste de nivelamento do My English Online (MEO). Especificações para o formato e carga horária de cada oferta podem ser acessadas no edital.
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