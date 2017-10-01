Ninguém leva prêmio e Mega-Sena acumula para R$ 55 milhões

Loteria
As próximas apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do sorteio (4)
Com a Mega-Sena acumulada, a Caixa Econômica Federal pagará no próximo concurso, o prêmio de R$ 55 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.973 foi sorteado ontem (30), no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Jundiaí (SP).
As próximas apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do sorteio (4). Os clientes com acesso ao Internet Banking Caixa Apodem fazer as apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h exceto em dias de sorteios, quartas e sábados.
Neste sábado (30) os números sorteados foram o 01 – 12 – 16 – 17 – 52 – 60..
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