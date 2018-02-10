Apostas da Mega-Sena poderão ser feitas até as 18h deste sábado

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 70 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.013. O sorteio será neste sábado (10).

Segundo a Caixa, aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 280 mil por mês.

No sorteio de quinta-feira (8), realizado na cidade de Santana, no Amapá, nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.012. Os números sorteados foram: 8, 11, 27, 35, 36 e 51.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 18h (horário local) de hoje, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.