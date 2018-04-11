Mega-Sena deverá pagar hoje R$ 22 milhões a quem acertar as seis dezenas

Sorte
Prêmio acumulado será sorteado hoje às 20 horas, horario de Brasília
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 22 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.030.
O sorteio ocorrerá hoje (11), às 20h, no Caminhão da Sorte, que está na cidade mineira de Aimorés.
Segundo a Caixa, investido na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 84 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS