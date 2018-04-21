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Discurso

Temer faz pronunciamento à nação e se compara a Tiradentes

Temer diz que há "uma torcida organizada pelo fracasso" no país que "tenta perder o jogo todos os dias"

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 10:34

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O presidente Michel Temer usou a rede nacional de rádio e TV, a noite de ontem (20), para fazer propaganda de seu governo e reclamar de quem o critica, chegando a se comparar, indiretamente, a Tiradentes, cujo dia é comemorado neste sábado (21).

"Que nesse 21 de abril, lembremos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquistas ao Brasil", afirma o presidente no pronunciamento, segundo texto divulgado previamente pelo Palácio do Planalto.

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"É fácil bater no Michel Temer! É fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer. Quero ver conquistar! Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo."

Temer defende que o governo "virou o jogo" da crise econômica e teve ações positivas em diversas áreas, da baixa da inflação e dos juros, ao meio ambiente, saúde, educação.

"Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos, verdadeiramente, de bons sentimentos. O Brasil voltou para ganhar. E precisamos ter orgulho disso", afirma.

O último pronunciamento em cadeia de rádio e tevê feito pelo presidente foi em fevereiro, para explicar a intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro. Antes, na véspera do Natal de 2016. Em outras ocasiões, a equipe de comunicação do Palácio do Planalto prefere divulgar vídeos curtos nas redes sociais.

Desta vez, Temer - que já deu indicações de que pode buscar nas urnas um segundo mandato como presidente - fala também das eleições deste ano. Afirma que é um "ano de escolhas" e que trabalhará para que o pleito ocorra na "maior tranquilidade.

"É preciso coragem. É preciso saber fazer. E estamos na direção certa", diz. "É hora de nos unirmos para não perdermos o que foi conquistado", conclui, evocando o tom que seu partido, o MDB, tem usado para defender uma candidatura à Presidência.

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