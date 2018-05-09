Temer ressalta números positivos da economia em vídeo no Twiter

A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da sua história com cotação recorde de R$ 312 bilhões na terça-feira (8) na bolsa de valores. “A empresa chegou a valer R$ 62 bilhões em um passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, recuperamos a Petrobras”, disse Temer.

Em vídeo publicado hoje (9) na rede social Twitter, o presidente Michel Temer destacou os números positivos da economia divulgados nos últimos dias, como o primeiro lucro dos Correios desde 2013 e o aumento do valor de mercado da Petrobras.

Em 2017, os Correios tiveram um lucro de R$ 667 milhões. “Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016”, disse Temer. Link 1

No vídeo, Temer citou ainda que o Banco do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) antecipou o cronograma de pagamentos dos R$ 100 bilhões obtidos pelo banco em empréstimos com o Tesouro. “Com esses recursos, o governo fecha as contas de 2018 e garante o cumprimento da chamada regra de ouro”, comentou o presidente.

Segundo Temer, dados que mostram o aumento de 40% da produção do setor automotivo em abril deste ano, comparado com o ano passado, e o aumento de vendas do setor de supermercados, mostram que o brasileiro tem consumido mais.

Outro ponto citado pelo presidente é a pesquisa em que o Brasil foi considerado por 2,5 mil altos executivos de todo o mundo o segundo destino de investimentos externos dos principais setores industriais. Na pesquisa anterior, que é feita a cada dois anos, o Brasil estava em oitavo lugar.