Temer visita prédio incendiado em SP e diz que famílias terão apoio

O presidente da República, Michel Temer, esteve nesta manhã (1º) na região onde um prédio pegou fogo e desabou durante a madrugada, no centro de São Paulo. Ele afirmou que o prédio é da União e colocou o governo federal à disposição do governo de São Paulo e da prefeitura da capital paulista para "o que seja possível”. Temer já estava em São Paulo, onde passa o feriado do Dia do Trabalho.

Segundo Temer, serão tomadas providências para dar assistência às vítimas e às famílias que ficaram desabrigadas. "A situação é dramática, tanto que aconteceu o que aconteceu. Mas nós vamos exatamente providenciar assistência àqueles que foram vítimas desse desastre. Eu não poderia deixar de vir aqui porque, afinal, eu estava em São Paulo e ficaria muito mal eu não comparecer para dar exatamente apoio àqueles que perderam suas casas.”