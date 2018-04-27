Dupla joga gasolina em carro, tenta atear fogo e ameaça vítima de morte

Um jovem de 24 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quinta-feira (26) para denunciar uma ameaça feita por uma dupla da qual ele só soube identificar uma pessoa, um outro homem de 25 anos.

Segundo o relato da vítima, ele estava trafegando em seu veículo, na Rua Duque de Caxias, quando notou a dupla o seguindo de moto, sendo que o garupa estava segurando um galão de gasolina e tentando abordá-lo, jogando a motocicleta para cima do carro. Ao chegar na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em frente a uma conveniência, ele foi abordado pelos dois que, em ato contínuo, jogaram gasolina em cima e dentro do veículo, tentando atear fogo. O autor identificado teria dito, ainda, em alto e bom tom, que iria matá-lo.

Temendo por sua vida, a vítima começou a gritar com o autor, informando que acionaria a Polícia Militar, o que motivou a fuga dos autores rumo à Av. Pantaneta.

O caso foi registrado como "ameaça" e segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.