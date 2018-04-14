Dois homens são executados na fronteira após 73 disparos de armas de fogo

Homicídio
Após denúncia anônima, os corpos foram encontrados com diversas perfurações na MS 299, entre Paranhos e Sete Quedas
A Delegacia de Polícia de Paranhos registrou dois homicídios numa estrada próxima a Paranhos, 533km distante de Aquidauana. De acordo com o Boletim de Ocorrência, dois homens, um de 52 anos e outro de 38, foram mortos neste sábado (14) por volta das 5h30 da manhã na MS 299 entre Paranhos e Sete Quedas.
Os corpos foram localizados pela Polícia junto a uma moto Honda, sem placa de identificação, de origem estrangeira e ao lado havia várias cápsulas: 46 de calibre 9mm, 27 de 40mm, totalizando 73 disparos e mais 10 projéteis.
O crime ocorreu em um entroncamento que dá acesso à linha internacional, divisa com o Paraguai. Ao lado das vítimas estavam duas carteiras de bolso, cada uma com o documento de identificação de cada vítima, e no bolso de cada um foi encontrado um aparelho celular.
Segundo informações da PM, a motocicleta e um dos capacetes possuem marcas de perfurações de munição e foram encaminhadas para ser realizados os demais procedimentos cabíveis. Os corpos seguiram para a Funerária Inter Pax, do município.
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