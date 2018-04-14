Dois homens são executados na fronteira após 73 disparos de armas de fogo

A Delegacia de Polícia de Paranhos registrou dois homicídios numa estrada próxima a Paranhos, 533km distante de Aquidauana. De acordo com o Boletim de Ocorrência, dois homens, um de 52 anos e outro de 38, foram mortos neste sábado (14) por volta das 5h30 da manhã na MS 299 entre Paranhos e Sete Quedas.

Os corpos foram localizados pela Polícia junto a uma moto Honda, sem placa de identificação, de origem estrangeira e ao lado havia várias cápsulas: 46 de calibre 9mm, 27 de 40mm, totalizando 73 disparos e mais 10 projéteis.