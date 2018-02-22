Polícia atende duas ocorrências com homicídio no Nova Aquidauana

Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas na noite desta quinta-feira (22), para atender duas ocorrências registradas no bairro Nova Aquidauana, na Rua 8 esquina com a Boiadeira.

Segundo apuração do O Pantaneiro, o autor (ainda não identificado) disparou tiros contra um homem que faleceu no local e feriu outro, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Aquidauana.

O ferido contou que estava bebendo com a vítima fatal e o autor dos tiros teria uma desavença antiga e acabou discutindo e atirando nos dois homens.

De acordo com informações da Polícia Civil do município, o corpo da vítimam que era trabalhador rural, foi encaminhado para o IML de Campo Grande e será liberado até o período da tarde de hoje (23) para o velório. Enquanto isso, as investigações prosseguem no objetivo de encontrar o autor do crime.

*Matéria atualizada para acréscimo de informações