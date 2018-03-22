Autor de homicídio é preso em flagrante pela Polícia Civil no interior do Estado

Flagrante
O autor confessou a prática do crime, tendo a arma utilizada por ele sido apreendida
Na última terça-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia da cidade, prendeu em flagrante o autor de um homicídio doloso ocorrido no Bairro Dom Pedro, sendo que a vítima de 32 anos, devido aos vários ferimentos de facadas, não resistiu e foi a óbito.
Após tomar conhecimento da ocorrência, imediatamente os policiais civis passaram a efetuar diligências no sentido identificar, localizar e prender o autor, sendo que durante as investigações chegou-se ao suspeito de 24 anos, o qual foi encontrado horas depois em uma estrada vicinal do município.
O autor confessou a prática do crime, tendo a arma utilizada por ele sido apreendida. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por Homicídio Simples, encontrando-se preso à disposição da justiça.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS