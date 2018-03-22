Autor de homicídio é preso em flagrante pela Polícia Civil no interior do Estado

Na última terça-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia da cidade, prendeu em flagrante o autor de um homicídio doloso ocorrido no Bairro Dom Pedro, sendo que a vítima de 32 anos, devido aos vários ferimentos de facadas, não resistiu e foi a óbito.

Após tomar conhecimento da ocorrência, imediatamente os policiais civis passaram a efetuar diligências no sentido identificar, localizar e prender o autor, sendo que durante as investigações chegou-se ao suspeito de 24 anos, o qual foi encontrado horas depois em uma estrada vicinal do município.

O autor confessou a prática do crime, tendo a arma utilizada por ele sido apreendida. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por Homicídio Simples, encontrando-se preso à disposição da justiça.