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Tragédia

Resgatado o corpo do turista de Campo Grande que se afogou no rio Aquidauana

Corpo do homem de 43 anos foi avistado por pescadores, próximo ao pesqueiro do Bill

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/04/2018 às 07:35

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Foi encontrado o corpo do turista que havia desaparecido no último sábado (21) no rio Aquidauana. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as buscas pelo homem de 43 anos se estenderam durante o dia até à noite.

Na manhã de ontem (22), em torno de 9 horas da manhã, pescadores avistavam um corpo boiando pelo pesqueiro do Bill, na margem direita. A vítima, sem vida, foi resgatada pelos Bombeiros, que acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo foi liberado e conduzido ao IML.

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Afogamento - Por volta das 14h30 do sábado, no Pesqueiro do Dinho, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, a esposa da vítima disse que estava no barranco, quando viu o marido se debatendo. Ele rapidamente foi levado pela correnteza e se afogou. 

O radialista Ronaldo Régis, do Programa Na Mira, informou que o sobrinho do homem afogado contoue que o tio atravessava várias vezes o rio Aquidauana, de uma margem à outra. Em uma dessas travessias, o turista afundou e não foi mais visto.

Ainda de acordo com Ronaldo Régis, o homem era eletrotécnico. Morador do Bairro Cophavilla 2, em Campo Grande, ele passava o fim de semana com a família em Aquidauana.

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