Resgatado o corpo do turista de Campo Grande que se afogou no rio Aquidauana

Na manhã de ontem (22), em torno de 9 horas da manhã, pescadores avistavam um corpo boiando pelo pesqueiro do Bill, na margem direita. A vítima, sem vida, foi resgatada pelos Bombeiros, que acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo foi liberado e conduzido ao IML.

Foi encontrado o corpo do turista que havia desaparecido no último sábado (21) no rio Aquidauana. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as buscas pelo homem de 43 anos se estenderam durante o dia até à noite.

Afogamento - Por volta das 14h30 do sábado, no Pesqueiro do Dinho, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, a esposa da vítima disse que estava no barranco, quando viu o marido se debatendo. Ele rapidamente foi levado pela correnteza e se afogou.

O radialista Ronaldo Régis, do Programa Na Mira, informou que o sobrinho do homem afogado contoue que o tio atravessava várias vezes o rio Aquidauana, de uma margem à outra. Em uma dessas travessias, o turista afundou e não foi mais visto.

Ainda de acordo com Ronaldo Régis, o homem era eletrotécnico. Morador do Bairro Cophavilla 2, em Campo Grande, ele passava o fim de semana com a família em Aquidauana.