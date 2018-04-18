Incêndio em residência do Cristo Rei mobiliza Corpo de Bombeiros durante a madrugada

Um incêndio ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira (18) mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros até a Rua Projetada G, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe de trabalho foi acionada para comparecer ao endereço e realizar a contenção do fogo, que tomou conta de toda a residência, que estava vazia. Após a utilização de aproximadamente 2.000L de água transportada, o incêndio foi contido e as medidas de segurança foram tomadas.