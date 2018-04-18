Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:20

Buscar

Últimas notícias
X

Projetada G

Incêndio em residência do Cristo Rei mobiliza Corpo de Bombeiros durante a madrugada

A causa do incêndio, até o momento não identificada, segue sob investigação

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/04/2018 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
ccab2eca-2e74-4b69-9db9-028a8dce15bc
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
a1f44ea1-5249-40a2-9e2d-c0d4c0809de9
Foto: Luiz Guido
cd6b533f-3179-41cc-88f3-563d35a2ae46
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido

Um incêndio ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira (18) mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros até a Rua Projetada G, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe de trabalho foi acionada para comparecer ao endereço e realizar a contenção do fogo, que tomou conta de toda a residência, que estava vazia. Após a utilização de aproximadamente 2.000L de água transportada, o incêndio foi contido e as medidas de segurança foram tomadas. 

Leia Também

• Bombeiros recebem equipamentos para intensificar combate a incêndios florestais

• Incêndio destrói quarto no Jardim Independência

• PM interdita rua após incêndio com pequenas explosões

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" compareceu ao local para verificar a veracidade dos fatos e encontrou o interior da casa destruído pelas chamas. Alguns vizinhos, que preferem manter o anonimato, explicaram que a pessoa que morava no imóvel abandonou o local há cerca de uma semana, tomando rumo ignorado, uma vez que a residência já havia sido alvo de apedrejamento entre o mês passado e o início deste, por motivos até então desconhecidos pelos populares. Ela, que seria mãe de duas crianças, deixou alguns móveis na casa de conhecidos e, então, foi embora.

A causa do incêndio, até o momento não identificada, segue sob investigação. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo