Incêndio em residência do Cristo Rei mobiliza Corpo de Bombeiros durante a madrugada

Projetada G
A causa do incêndio, até o momento não identificada, segue sob investigação
Um incêndio ocorrido durante a madrugada desta quarta-feira (18) mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros até a Rua Projetada G, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.
De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe de trabalho foi acionada para comparecer ao endereço e realizar a contenção do fogo, que tomou conta de toda a residência, que estava vazia. Após a utilização de aproximadamente 2.000L de água transportada, o incêndio foi contido e as medidas de segurança foram tomadas.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" compareceu ao local para verificar a veracidade dos fatos e encontrou o interior da casa destruído pelas chamas. Alguns vizinhos, que preferem manter o anonimato, explicaram que a pessoa que morava no imóvel abandonou o local há cerca de uma semana, tomando rumo ignorado, uma vez que a residência já havia sido alvo de apedrejamento entre o mês passado e o início deste, por motivos até então desconhecidos pelos populares. Ela, que seria mãe de duas crianças, deixou alguns móveis na casa de conhecidos e, então, foi embora.
A causa do incêndio, até o momento não identificada, segue sob investigação.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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