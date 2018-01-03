PM interdita rua após incêndio com pequenas explosões

Jardim
Imóvel atingido fica na área central da cidade
Imóvel localizado aos fundos de uma loja na Rua 1º de Maio, na área central de Jardim, foi atingido por incêndio na tarde desta quarta-feira.
Segundo leitores que enviaram fotos à redação, a Polícia Miliar chegou a interditar a área por questões de segurança, já que houveram pequenas explosões no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas até o momento a origem do fogo é desconhecida. Não há relato de vítimas.
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