Bombeiros recebem equipamentos para intensificar combate a incêndios florestais

Militares do Corpo de Bombeiros que combatem incêndios florestais em Mato Grosso do Sul receberam equipamentos de trabalho avaliados em R$ 255 mil. As entregas foram feitas pelo governador Reinaldo Azambuja nessa terça-feira (10), no Gabinete Itinerante, durante a Expogrande – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

Todo o material foi adquirido com recursos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A entrega, para o diretor-presidente Ricardo Éboli, é considerada de extrema importância, “pois somos um dos estados brasileiros com maior quantidade de focos de incêndios florestais”.