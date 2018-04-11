Bombeiros recebem equipamentos para intensificar combate a incêndios florestais

Investimentos
Governo do Estado entrega equipamentos avaliados em 255 mil reais
Militares do Corpo de Bombeiros que combatem incêndios florestais em Mato Grosso do Sul receberam equipamentos de trabalho avaliados em R$ 255 mil. As entregas foram feitas pelo governador Reinaldo Azambuja nessa terça-feira (10), no Gabinete Itinerante, durante a Expogrande – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.
Todo o material foi adquirido com recursos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A entrega, para o diretor-presidente Ricardo Éboli, é considerada de extrema importância, “pois somos um dos estados brasileiros com maior quantidade de focos de incêndios florestais”.
Entre os equipamentos estão tanques rígidos, motobombas e mangueiras de sucção e descarga. “Serão utilizados em um dos trabalhos considerados mais árduos do Corpo de Bombeiros”, afirmou o subcomandante-geral da Corporação, coronel Luiz Antônio de Mello.
Ao entregar as ferramentas, o governador Reinaldo Azambuja destacou o trabalho integrado entre o Imasul e o Corpo de Bombeiros. “Temos feito um esforço nesses três anos para melhorarmos as estruturas de nossas instituições. E uma de nossas preocupações é dar melhores condições de trabalho para nossos homens e mulheres dos Bombeiros que atendem as necessidades da população”, afirmou.
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