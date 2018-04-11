Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:36

Buscar

Últimas notícias
X

Investimentos

Bombeiros recebem equipamentos para intensificar combate a incêndios florestais

Governo do Estado entrega equipamentos avaliados em 255 mil reais

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/04/2018 às 13:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Militares do Corpo de Bombeiros que combatem incêndios florestais em Mato Grosso do Sul receberam equipamentos de trabalho avaliados em R$ 255 mil. As entregas foram feitas pelo governador Reinaldo Azambuja nessa terça-feira (10), no Gabinete Itinerante, durante a Expogrande – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

Todo o material foi adquirido com recursos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A entrega, para o diretor-presidente Ricardo Éboli, é considerada de extrema importância, “pois somos um dos estados brasileiros com maior quantidade de focos de incêndios florestais”.

Leia Também

• Investimentos do Governo na saúde indígena garantem milhares de atendimentos em aldeia

• Agilidade em investimentos do governo é ponto positivo para Aquidauana, diz prefeito

• Com lançamento de novas obras, investimentos do Governo em Corumbá chegam a R$ 150 milhões

Entre os equipamentos estão tanques rígidos, motobombas e mangueiras de sucção e descarga. “Serão utilizados em um dos trabalhos considerados mais árduos do Corpo de Bombeiros”, afirmou o subcomandante-geral da Corporação, coronel Luiz Antônio de Mello.

Ao entregar as ferramentas, o governador Reinaldo Azambuja destacou o trabalho integrado entre o Imasul e o Corpo de Bombeiros. “Temos feito um esforço nesses três anos para melhorarmos as estruturas de nossas instituições. E uma de nossas preocupações é dar melhores condições de trabalho para nossos homens e mulheres dos Bombeiros que atendem as necessidades da população”, afirmou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo