Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:24

Buscar

Últimas notícias
X

Asfalto

Agilidade em investimentos do governo é ponto positivo para Aquidauana, diz prefeito

Odilon Ribeiro elenca pontos de asfaltamento com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões para o município

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 10:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As próximas obras de infraestrutura foram enumeradas pelo prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, durante o segundo Fórum Regional do PSDB que aconteceu na última sexta-feira (23) e reuniu mais de 2.500 participantes na Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana (ARPA). Ao ser questionado sobre os locais de asfaltamento no município, Odilon Ribeiro apontou os locais onde receberão investimento de 2,5 milhões de reais do governo do Estado.

“As obras de pavimentação deverão acontecer na Rua Duque de Caxias, do trilho até a Giovani Toscano Brito, Rua dos Ferroviários, da Pantaneta até o trilho e a Avenida Mato Grosso do Sul, desde o seu início da Rua Giovani até a escola Marli Russo e a volta da avenida também”, explicou.

Leia Também

• Após espera de 50 anos, indígena se reencontra com a família de Aquidauana

• Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta quarta-feira

• Prefeitura de Aquidauana decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira

Para o prefeito de Aquidauana, a vinda do governador Reinado Azambuja se deu para discutir as melhores ideias de investimentos para a Região Sudoeste, já de olho nas Eleições 2018. “Só tenho a agradecer ao governador por todos os investimentos realizados aqui. Nunca na minha vida eu acreditaria que pudéssemos ter tantas melhorias em tão pouco tempo”, afirmou.

Ainda Odilon Ribeiro defende que as obras de pavimentação da Estrada Parque será uma das maiores e mais emblemáticas do Estado, que deverá ligar Aquidauana a Camisão, Piraputanga e Palmeiras. “Isso alegra e ajuda o comércio, turismo, pequeno produtor rural, transporte escolar, enfim, a todos com o progresso do transporte - o que gera riqueza para a cidade”, concluiu.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo