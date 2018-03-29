Agilidade em investimentos do governo é ponto positivo para Aquidauana, diz prefeito

As próximas obras de infraestrutura foram enumeradas pelo prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, durante o segundo Fórum Regional do PSDB que aconteceu na última sexta-feira (23) e reuniu mais de 2.500 participantes na Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana (ARPA). Ao ser questionado sobre os locais de asfaltamento no município, Odilon Ribeiro apontou os locais onde receberão investimento de 2,5 milhões de reais do governo do Estado.

“As obras de pavimentação deverão acontecer na Rua Duque de Caxias, do trilho até a Giovani Toscano Brito, Rua dos Ferroviários, da Pantaneta até o trilho e a Avenida Mato Grosso do Sul, desde o seu início da Rua Giovani até a escola Marli Russo e a volta da avenida também”, explicou.