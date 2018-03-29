Agilidade em investimentos do governo é ponto positivo para Aquidauana, diz prefeito

Asfalto
Odilon Ribeiro elenca pontos de asfaltamento com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões para o município
As próximas obras de infraestrutura foram enumeradas pelo prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, durante o segundo Fórum Regional do PSDB que aconteceu na última sexta-feira (23) e reuniu mais de 2.500 participantes na Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana (ARPA). Ao ser questionado sobre os locais de asfaltamento no município, Odilon Ribeiro apontou os locais onde receberão investimento de 2,5 milhões de reais do governo do Estado.
“As obras de pavimentação deverão acontecer na Rua Duque de Caxias, do trilho até a Giovani Toscano Brito, Rua dos Ferroviários, da Pantaneta até o trilho e a Avenida Mato Grosso do Sul, desde o seu início da Rua Giovani até a escola Marli Russo e a volta da avenida também”, explicou.
Para o prefeito de Aquidauana, a vinda do governador Reinado Azambuja se deu para discutir as melhores ideias de investimentos para a Região Sudoeste, já de olho nas Eleições 2018. “Só tenho a agradecer ao governador por todos os investimentos realizados aqui. Nunca na minha vida eu acreditaria que pudéssemos ter tantas melhorias em tão pouco tempo”, afirmou.
Ainda Odilon Ribeiro defende que as obras de pavimentação da Estrada Parque será uma das maiores e mais emblemáticas do Estado, que deverá ligar Aquidauana a Camisão, Piraputanga e Palmeiras. “Isso alegra e ajuda o comércio, turismo, pequeno produtor rural, transporte escolar, enfim, a todos com o progresso do transporte - o que gera riqueza para a cidade”, concluiu.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS