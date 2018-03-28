Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:03

Buscar

Últimas notícias
X

União

Após espera de 50 anos, indígena se reencontra com a família de Aquidauana

Encontro foi resultado de trabalho da prefeitura com apoio de município no interior de Minas

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2018 às 14:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de mais de 50 anos, Judite Evodia Cece, indígena moradora em São Joaquim de Bicas, no Estado de Minas Gerais, se reencontrou com a família, residente em Aquidauana. A história que mais parece daquelas de novela, teve final feliz graças ao trabalho do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Aquidauana (Creas).

“Um sonho que estou realizando. Nunca perdi as esperanças de encontrar a minha família. Estou tão feliz, não tenho nem como explicar. Obrigada a todos que me ajudaram”, disse Dona Conceição, emocionada, abraçando o pai.

A equipe da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, por meio do Creas, e em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e apoio do cacique da Aldeia Lagoinha, realizaram a busca ativa na comunidade indígena e, para a felicidade da “Dona Conceição”, conseguiram localizar seu pai e irmãos em Aquidauana.

No dia 17 de março, Conceição Judite embarcou em Belo Horizonte e na segunda-feira (19) a equipe foi buscá-la em Campo Grande. Emoção, lágrimas de alegria e abraços apertados marcaram esse reencontro tão esperado.

O abraço apertado e o beijo carinhoso que aguardavam por cinco décadas aconteceu esta semana na Aldeia Lagoinha em Aquidauana, quando a “Dona Conceição” reencontrou o seu pai Galdino Cece e seus irmãos. Todos moradores da aldeia.

Segundo a prefeitura, Conceição Judite ficará no município por três meses junto à sua família. Sua permanência e retorno serão acompanhados pelo Creas de Aquidauana, até que ela volte para sua cidade, São Joaquim de Bicas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo