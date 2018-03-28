Após espera de 50 anos, indígena se reencontra com a família de Aquidauana

Depois de mais de 50 anos, Judite Evodia Cece, indígena moradora em São Joaquim de Bicas, no Estado de Minas Gerais, se reencontrou com a família, residente em Aquidauana. A história que mais parece daquelas de novela, teve final feliz graças ao trabalho do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Aquidauana (Creas).

“Um sonho que estou realizando. Nunca perdi as esperanças de encontrar a minha família. Estou tão feliz, não tenho nem como explicar. Obrigada a todos que me ajudaram”, disse Dona Conceição, emocionada, abraçando o pai.

A equipe da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, por meio do Creas, e em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e apoio do cacique da Aldeia Lagoinha, realizaram a busca ativa na comunidade indígena e, para a felicidade da “Dona Conceição”, conseguiram localizar seu pai e irmãos em Aquidauana.

No dia 17 de março, Conceição Judite embarcou em Belo Horizonte e na segunda-feira (19) a equipe foi buscá-la em Campo Grande. Emoção, lágrimas de alegria e abraços apertados marcaram esse reencontro tão esperado.

O abraço apertado e o beijo carinhoso que aguardavam por cinco décadas aconteceu esta semana na Aldeia Lagoinha em Aquidauana, quando a “Dona Conceição” reencontrou o seu pai Galdino Cece e seus irmãos. Todos moradores da aldeia.

Segundo a prefeitura, Conceição Judite ficará no município por três meses junto à sua família. Sua permanência e retorno serão acompanhados pelo Creas de Aquidauana, até que ela volte para sua cidade, São Joaquim de Bicas.