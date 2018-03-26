Prefeitura de Aquidauana decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira

O prefeito Odilon Ribeiro decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira, véspera de feriado da Sexta-Feira Santa. Segundo decreto publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, a medida se aplica a todas as repartições públicas ligadas à Prefeitura.

Entretanto, o prefeito destaque as escalas de trabalho dos servidores públicos, cujos serviços ficam excetuados dos efeitos deste Decreto, serão de inteira responsabilidade dos Secretários. Serviços essenciais, como atendimento médico, por exemplo, seguem normalmente.