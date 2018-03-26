Prefeitura de Aquidauana decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira

Feriado
Serviços essenciais como atendimento médico, serão mantidos
O prefeito Odilon Ribeiro decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira, véspera de feriado da Sexta-Feira Santa. Segundo decreto publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, a medida se aplica a todas as repartições públicas ligadas à Prefeitura.
Entretanto, o prefeito destaque as escalas de trabalho dos servidores públicos, cujos serviços ficam excetuados dos efeitos deste Decreto, serão de inteira responsabilidade dos Secretários. Serviços essenciais, como atendimento médico, por exemplo, seguem normalmente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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