Investimentos do Governo na saúde indígena garantem milhares de atendimentos em aldeia

Milhares de atendimentos são prestados à população indígena em estrutura montada pelo Governo do Estado na aldeia Lagoinha, situada no distrito de Taunay, em Aquidauana. Neste sábado (7.4) já eram contabilizados três mil procedimentos executados pela Caravana a “Saúde Mais Perto de Você Indígena”.

“Nossos índios nunca tiveram uma estrutura dessa dentro da aldeia. Além dos atendimentos em saúde, estão aqui regularizando o cartão do SUS [Sistema Único de Saúde], arrumando documentação, está aí a carreta da Justiça. Aquidauana nunca teve esse tratamento na saúde indígena que o Estado está proporcionando”, afirmou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

“Esse trabalho tem levado saúde e dignidade à população indígena de todo o Estado”, destacou o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Coimbra. A previsão é que oito mil pessoas sejam atendidas pela Caravana, cuja estrutura deve permanecer no local por cerca de 30 dias.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que as consultas e procedimentos da Caravana em comunidades indígenas são uma iniciativa inédita para aproximar os atendimentos de saúde dessa população. “Com isso eles podem ter acesso a cirurgias, exames, consultas e diversos atendimentos médicos. São mais de 1.700 exames que serão realizados em toda a região de Aquidauana. Já fizemos isso em Miranda, agora em Aquidauana, e iremos estender isso a Dourados e a todas as aldeias da região de fronteira, fazendo um bom atendimento a essas comunidades”, afirmou o governador.

São realizadas no local consultas de diversas especialidades médicas, exames como ultrassom e preventivo e cirurgias eletivas de vesícula, hérnia e laqueadura. “Já passei pelo cardiologista, fiz ultrassom e, agora, vou ser atendido pelo ortopedista”, contou Moacir Silva Ajala, de 60 anos, morador da Aldeinha, em Anastácio.

Cacique da aldeia Lagoinha, onde acontecem as atividades, Orlando Moreira elogiou a estrutura montada no local. “Esses atendimentos estão acelerando a saúde indígena que estava há muito tempo parada. É um privilégio para a nossa comunidade”, disse.

Esporte e lazer

Na aldeia foi montada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) uma estrutura de lazer contendo cama elástica, tobogã inflável e diversos outros brinquedos, todos com monitores.

“Aqui na Caravana usamos tanto como atrativo para a população vir se consultar como para entreter as crianças enquanto os pais passam pelo atendimento”, explica o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Neste sábado foram premiados os três times vencedores do torneio organizado pela Fundesporte, com nove aldeias da região. O primeiro lugar ficou com a aldeia Água Branca. Além de troféu, os finalistas receberam kits com material esportivo para atender a população de onde vivem.

Participaram da visita aos trabalhos da caravana na aldeia a primeira-dama Fátima Azambuja, a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, os deputados estaduais Enelvo Felini, Felipe Orro e Paulo Corrêa, a prefeita de Miranda e os prefeitos de Nioaque e Anastácio, além de vereadores da região.