Bombeiros retomam buscas por turista que desapareceu

Aquidauana
Vítima de Campo Grande sumiu no rio Aquidauana, na região do distrito de Piraputanga
Turista ainda não identificado desapareceu na tarde de ontem durante passeio no rio Aquidauana, região do distrito de Piraputanga, em Aquidauana.
Informações repassadas ao Corpo de Bombeiros sinalizam que a vítima é de Campo Grande e tem aproximadamente 43 anos.
Por volta das 14h30, no Pesqueiro do Dinho, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, a esposa da vítima disse que estava no barranco, quando viu o marido se debatendo. Ele rapidamente foi levado pela correnteza e se afogou. As buscas tiveram início no mesmo dia, até o início da noite, e foram retomadas hoje.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS