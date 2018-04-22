Bombeiros retomam buscas por turista que desapareceu

Turista ainda não identificado desapareceu na tarde de ontem durante passeio no rio Aquidauana, região do distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

Informações repassadas ao Corpo de Bombeiros sinalizam que a vítima é de Campo Grande e tem aproximadamente 43 anos.

Por volta das 14h30, no Pesqueiro do Dinho, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, a esposa da vítima disse que estava no barranco, quando viu o marido se debatendo. Ele rapidamente foi levado pela correnteza e se afogou. As buscas tiveram início no mesmo dia, até o início da noite, e foram retomadas hoje.

