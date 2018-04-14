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Publicado edital para concurso da Polícia Militar e Bombeiros

São mais de 600 vagas direcionadas a oficiais e especialistas em saúde

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2018 às 09:25

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O governo do Estado publicou nesta semana no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de concurso público para provimento de vagas na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares.  No total, quatro editais disponibilizam 614 vagas. Direcionadas a oficiais e especialistas em saúde, 36 vagas sendo 24 para Bombeiros e 12 para PM serão publicadas em novo edital.

Titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, que estará a frente na condução do certame, explica que para o Corpo de Bombeiros estão sendo destinadas, 23 vagas do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes; 153 vagas do Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças; 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde e 12 vagas do Quadro de Oficiais Especialistas, cujo edital será publicado posteriormente, por conta de ajustes específicos.

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Para a Polícia Militar são 50 vagas do Curso de Formação de Oficiais; 388 vagas do Curso de Formação de Soldados e 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde.

Para se inscrever nos concursos tanto da PM como do Corpo de Bombeiro os candidatos civis deverão possuir até a data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 anos completos e, no máximo, de 30 anos completos para os Concursos para ingresso no Curso de Formação de Soldados e de Oficiais Combatentes. Por seu turno, para ingresso nos quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais especialistas de ambas as corporações, os candidatos deverão possuir a idade máxima de 34 anos.

As inscrições serão admitidas no período das 8h do dia 13 de abril de 2018 às 16h do dia 25 de junho de 2018. Para os candidatos militares que já pertençam à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, não será exigida idade mínima ou máxima, no entanto, os candidatos deverão possuir na data de encerramento das inscrições, no máximo, 20 anos de efetivo serviço na respectiva Corporação.

Com relação à escolaridade, tanto para PM como para Bombeiros será exigida da seguinte forma:

  • Soldados: Ensino Médio Completo;
  • Oficiais Combatentes: Curso de Graduação de Nível Superior em Direito;
  • Oficiais Médicos: Curso de Graduação de Nível Superior, com especialização na área exigida pela Corporação, com registro no Conselho de Fiscalização Profissional;
  • Oficiais Especialistas: Curso de Graduação de Nível Superior na área exigida pela Corporação.

Para ambas instituições os concursos terão as seguintes fases:

  • Fase 1 – Prova Escrita de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório;
  • Fase 2 –  Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico), de caráter eliminatório;
  • Fase 3 – Exame de Saúde, de caráter eliminatório;
  • Fase 4 – Exame de Capacidade Física, de caráter eliminatório;
  • Fase 5 –  Investigação Social, que abrangerá, também, a investigação da vida pregressa social, civil e criminal, de caráter eliminatório;
  • Fase 6 – Prova de Títulos, exclusivamente nos concursos para ingresso nos Quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais Especialistas.

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