Mega-Sena, concurso 2.029: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 22 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.029 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado em Seara (SC). O prêmio de R$ 3 milhões acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 06 – 15 – 18 – 33 – 37 – 40.

A quina teve 78 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 21.901,60. A quadra teve 4398 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 554,90.O próximo sorteio, relativo ao concurso 2.030, será na quarta-feira (11). O prêmio é estimado em R$ 22 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.