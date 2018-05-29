Mais de 270 voos já foram cancelados no país, diz associação

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou que, até a noite de ontem (28), mais de 270 voos foram cancelados no país, desde o início dos bloqueios feitos pelos caminhoneiros nas rodovias federais. O prejuízo diário, segundo a entidade, supera os R$ 50 milhões.

Em nota, a Abear diz que apesar de a maior parte da malha aérea permanecer em operação, a expectativa é de que cancelamentos e mudanças de horários continuem a ocorrer, e que não há ainda previsão de quando o serviço prestados pelas companhias aéreas serão normalizados.