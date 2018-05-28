Comércio de Aquidauana para por causa do manifesto dos caminhoneiros

O comércio de Aquidauana está parando nesta segunda-feira por conta da paralisação dos caminhoneiros deflagrada há uma semana em todo o Brasil. Pelo menos 15 estabelecimentos visitados pela reportagem devem fechar as portas. Os empresários param em solidariedade ao movimento. Também há baixa nas vendas e até mesmo problemas de estoque, resultante principalmente da escassez de combustível.

Luciano Marcos, empresário, aderiu ao movimento. "Temos que mudar o Brasil. Isso é uma vergonha, a gasolina está quase R$ 5 o litro. Juntos somos mais fortes", disse. Dorli Maragno, dono da Loja Desafio, também parou. "Sou totalmente a favor deles, os caminhoneiros deram exemplo de união e força, de que somos mais fortes do que os ladrões que têm lá em cima", disse ele, que é comerciante há mais de 20 anos.

Conforme apurado pela reportagem do O Pantaneiro fecham: Farmácia Popular, Colchões Ortobom, Master Cred, Casas Bahia, Lojas Romera, Loja Moda 20, Loja Óptica, Loja Daron, Loja Libanesa, Loja Essencial, Loja Porto Rico, Loja Ki Barato, Mercado Santa Clara, Loja da Cris e Loja Desafio. Outros estabelecimentos ainda estudam tal possibilidade.



Colaborou Luiz Guido Jr.