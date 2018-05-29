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Taxa de desemprego fica em 12,9% no trimestre encerrado em abril

O índice teve ligeira queda em relação ao ano passado

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/05/2018 às 09:12

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A taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril deste ano. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada hoje (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em janeiro, a taxa havia ficado em 12,2%. Em abril de 2017, ela foi de 13,6%.

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