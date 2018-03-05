Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:25

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Mato Grosso do Sul tem a segunda menor taxa de desemprego do Brasil segundo IBGE

O Comércio ainda é o setor que concentra o maior número de postos de trabalho com 247 mil pessoas ocupadas.

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/03/2018 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mato Grosso do Sul terminou o quarto trimestre de 2017 com a segunda taxa de desocupação mais baixa do País, ou seja, com queda no percentual de desempregados para 7,3%. Os dados são da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), compilados pelo IBGE.

O percentual dos últimos três meses de 2017 indica significativa queda em relação aos últimos meses e quase se iguala aos 7% do segundo trimestre do ano passado. O IBGE estima que Mato Grosso do Sul tenha 101 mil desempregados e 1.287 pessoas trabalhando, com 28 mil a mais que no trimestre anterior.

No último trimestre do ano passado houve expansão de 15,2% no percentual das pessoas que trabalham por conta própria. Conforme os dados o nível de ocupação chegou a 60,7% e os setores de destaque na geração de novos postos de trabalho foram: alojamento e alimentação (19,1%), indústria em geral (7,4%), agropecuária (7,2%), transportes, armazenagem e correio (4,1%), administração pública (1,8%) e comércio (1,8%).

Para o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, é nítido que o aumento no percentual de pessoas ocupadas está atrelado à recuperação da economia e também aos empregos informais.

“Vemos a expansão das vagas em várias áreas, como resultado da nossa política de geração de emprego e de diversificação da economia. A atração de empresas e incentivo aos negócios tem dado resultado que pode ser visto nos números, ainda que com pequeno crescimento”, destacou o secretário, ao lembrar as empresas instaladas no Estado nos últimos anos, atraídas pelos incentivos fiscais.

Apesar de não gerar mais vagas, o Comércio ainda é o setor que concentra o maior número de postos de trabalho com 247 mil pessoas ocupadas, seguido pela Administração pública com 228 mil pessoas ocupadas.

Os empregos formais gerados são maioria, 50,43% como principal responsável os empregados no setor privado com carteira, 36,13% dos empregos formais. A estimativa é de que em todo o Estado 465 mil pessoas trabalham com carteira assinada, em regime de CLT e outras 145 mil sem a regulamentação formal.

No fim de 2017 o nível de ocupação chegou a 60,7% e o rendimento médio em R$ 2.132, sendo que Mato Grosso do Sul tem população estimada com idade para trabalhar de 2.119 mil pessoas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo