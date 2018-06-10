Brasil faz 2 x 0 em golaço de Neymar após assistência de Willian

Amistoso
Foi o gol de número 55 de Neymar pela seleção brasileira, chegando próximo à marca de Romário
Um golaço de Neymar, após uma assistência de Willian o Brasil faz 2 x 0 contra a Áustria, em Viena. Na jogada, o craque brasileiro deixou o zagueiro Dragovic no chão antes de chutar para o gol sem que o goleiro Lindner nada pudesse fazer. Foi o gol de número 55 de Neymar pela seleção, se aproximando ainda mais de marca de Romário, que tem 56 gols, segundo a contagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Meio Ambiente
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