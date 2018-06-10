Gabriel Jesus faz 1 x 0 para o Brasil contra Áustria

Amistoso
Em 17 jogos pela Seleção Brasileira, Gabriel Jesus fez o seu décimo gol
Após várias tentativas pela direita, o Brasil faz o primeiro gol contra Áustria, numa jogada em que a bola rebateu em um defensor austríaco e sobrou limpa para Gabriel Jesus, pela esquerda, que só teve que ajeitar o corpo e chutar cruzado no canto esquerdo do goleiro Lindner, que nada pôde fazer, fazendo o primeiro gol brasileiro aos 36 minutos do primeiro tempo.
Em 17 jogos pela Seleção Brasileira, Gabriel Jesus fez o seu décimo gol.
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